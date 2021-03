Rinvio Inter - Sassuolo, per la Lega i nerazzurri avrebbero usato il jolly

L'Inter avrebbe, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, utilizzato il jolly per il rinvio della sfida con il Sassuolo. La condizione necessaria per usufruirne è avere almeno 10 elementi positivi in squadra, ma essendoci stato l’intervento dell’Asl si tratterebbe quindi di una "causa di forza maggiore". Dunque ne consegue che, nell' ipotesi in cui il club nerazzurro arrivasse alla sfida con il Bologna del prossimo 3 aprile (o ad una qualsiasi altra gara) con i 10 contagiati previsti nel protocollo, non ci sarebbe alcuna possibilità di rinvio da parte della Lega e si andrebbe a ricreare quanto avvenuto in occasione di Lazio-Torino, con la palla che passerebbe poi al Giudice Sportivo.

