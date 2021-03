Lazio, la Champions ti fa ricca: ecco gli introiti dei biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno in Champions League ha portato notevoli benefici alla Lazio di Simone Inzaghi. Oltre al prestigio, anche dal punto di vista economico i benefici della partecipazione alla massima competizione europea per club sono evidenti. Come sottolinea l'edizione de Il Tempo, gli introiti biancocelesti sono di poco superiori ai 45 milioni di euro. Manca il dato relativo al Market Pool, poiché la Uefa ha rivisto le cifre al ribasso e non è perciò ancora calcolabile. Una cifra garantita per più della metà dalla partecipazione alla fase a gironi: 14,5 milioni e ulteriori 12,2 milioni derivanti dal ranking decennale/storico, per un totale di 26,7 milioni di euro. Alla cifra di partenza vanno aggiunti quelli arrivati grazie ai risultati, soprattutto grazie al girone chiuso da imbattutti da Immobile e compagni. Le due vittorie, all’esordio con il Borussia e nel ritorno con lo Zenit, valgono entrambe 2,7 milioni di euro (5,4 il totale, ndr). I quattro pareggi sono valsi 900mila euro ciascuno che sommati valgono 3,600 euro. Il ricavato complessivo dai risultati della squadra è stato di 9 milioni di euro a cui si aggiunge il bonus da 9,5 milioni per l’accesso agli ottavi. La speranza è che le aquile possano dare continuità e che possano bissare anche nella prossima stagione, ma servirà un finale di stagione perfetto e che le squadre davanti rallentino.