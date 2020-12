CLASSIFICA - Il Verona frena la Lazio (e la supera): i biancocelesti rimangono fermi a quota 17

Dopo la gioia della qualificazione agli ottavi di Champions League, la Lazio subisce la sconfitta in campionato contro l'Hellas Verona. I biancocelesti trovano il pareggio con Caicedo ma il gol di Tameze non consente alla squadra di Simone Inzaghi di ottenere alcun punto. Non si muove neanche la classifica: la Lazio rimane a quota 17 in classifica e in ottava posizione, in attesa della sfida dell'Atalanta di domani, lontana solamente tre punti. La Roma, che nell'undicesima giornata sarà impegnata contro il Bologna, è a 18, un punto e una posizione sopra rispetto alla Lazio. Il Verona, uscito dall'Olimpico col bottino pieno, arriva a quota 19, superando proprio i biancocelesti.

La Lazio va in svantaggio all'Olimpico: è la quinta volta su sei. E nel primo tempo il gol non arriva...

Lazio, all'Olimpico ormai è sempre notte fonda: il Verona passa, finisce 1-2

