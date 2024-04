Coppa Italia | Lazio-Juve, l'Olimpico vuole la rimonta: i tagliandi staccati

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Coppa Italia resta forse l'ultimo obiettivo stagionale per la Lazio, oltre alla speranza finale di qualificarsi per le coppe europee tramite il campionato. Il cammino però si è maledettamente complicato dopo la semifinale d'andata. Sconfitta 2-0 allo Stadium e qualificazione in finale tutta in salita.

Per andare avanti i biancoceleste dovrebbero battere la Juve con tre gol di scarto nel match di ritorno in programma martedì 23 aprile allo Stadio Olimpico che proverà ad essere il dodicesimo uomo in campo. A poco meno di due settimane dal match, come riportato dal Corriere dello Sport, sono circa 26 mila il numero di tagliandi staccati.