Coronavirus / Governo verso l'ok agli spostamenti dal 4 maggio, non tra regioni

In questi giorni il Governo sta lavorando, insieme alla task force presieduta da Vittorio Colao, sul nuovo decreto che entrerà in vigore dal 4 maggio. In serata c'è stata una videoconferenza con le parti sociali in cui, secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, il presidente del Consiglio avrebbe parlato di un possibile via libera agli spostamenti soltanto all'interno delle regioni. Nulla di deciso, ma l'esecutivo sarebbe orientato verso questo tipo di allentamento. Prima di domenica il premier ha annunciato una conferenza stampa in cui comunicherà le nuove misure.

