Corsa Champions, Graziani: "Attenzione alla Lazio. Vincendo col Torino..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Francesco Graziani ha parlato della lotta in Serie A per la qualificazione in Champions. L'ex calciatore ha "avvisato" le altre squadre, rilanciando la candidatura della Lazio: "Per la Champions attenzione alla Lazio che ha una partita da recuperare con il Torino. Perché se dovesse vincere quella partita andrebbe a 64 punti quindi si aggiungerebbe alle altre squadre che in questo momento sono in lotta per il quarto posto. Può succedere ancora di tutto quindi si potrebbe aggiungere addirittura anche anche la Lazio e ricordiamo che poi c'è l'Atalanta. Non credo che Gattuso rimarrà a Napoli, ed è un peccato per quello che sta facendo ora che ha tutta la rosa a disposizione".

