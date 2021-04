Corsa Champions, Vierchowod: “La Lazio deve lottare fino alla fine”

Pietro Vierchowod, ex difensore di Sampdoria e Roma, ha detto la sua sulla corsa Champions. Questo il suo pensiero ai microfoni di TMW Radio: "Se la Juventus continua così è difficile che rientri. Pareggiare a Firenze, perdere contro l'Atalanta e il Benevento non è da grande squadra. Questa Juve ha lasciato molto a desiderare. Il centrocampo fa pochissimo filtro e non è determinante come altri anni, in più Ronaldo non è così messo bene come altri anni. Dovrà lottare fino alla fine per entrare, così come Milan e Lazio. Conterà molto la forza fisica rimasta in queste ultime partite".