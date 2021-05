Costa (Sottosegretario Salute): "Stadi luoghi sicuri, le riaperture un tema condivisibile"

"Ritengo che lo stadio, di per sé, sia un luogo sicuro e facilmente controllabile. Nel momento in cui abbiamo dato l'ok agli Europei e alla finale di Coppa Italia credo che un ragionamento si possa fare". Si è espresso in questo modo, ai microfoni di Rai Radio 1, Andrea Costa. Il sottosegretario ha parlato della possibilità di riaprire gli impianti sportivi per le ultime giornate di campionato: "Parlo di riaperture in percentuale, un concetto condivisibile. Il problema è legato alla gestione degli afflussi".

FESTA SCUDETTO - Costa ha detto la propria anche sugli assembramenti dei tifosi dell'Inter in piazza durante la festa-scudetto: "Era prevedibile che sarebbero scesi in piazza, forse gli enti locali potevano fare una riflessione sul mettere in atto delle misure di controllo e gestione. Festa dei tifosi sabato? Non dobbiamo mai stancarci di raccomandare prudenza e grande senso di responsabilità. Anche nelle nostre città, ogni fine settimana ci sono migliaia di persone che passeggiano, non è questo il punto. Bisogna rispettare le regole, il distanziamento, la mascherina: ci vuole responsabilità".

