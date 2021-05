Ubaldo Righetti e l'infarto: "Sentivo i medici che dicevano che mi stavano perdendo"

Il peggio sembra essere passato, per fortuna, per l'ex giocatore giallorosso Ubaldo Righetti ricoverato solo qualche giorno fa in terapia intensiva dopo aver avuto ben due infarti. Oggi Righetti sta meglio e questa mattina è intervenuto brevemente ai microfoni di Teleradiostereo per raccontare questa brutta esperienza: "Vorrei ringraziare tutto il Sant'Andrea, il personale e la gente fuori. Ho ricevuto un affetto incredibile. Ascoltavo tutto quello che mi accadeva intorno, non è bello sentir dire "lo stiamo perdendo"".

Lazio, Akpa-Akpro e il record...di cartellini gialli: il curioso dato

Roma, stagione finita per Pau Lopez: il portiere dovrà operarsi

TORNA ALLA HOME PAGE