Lazio, Akpa-Akpro e il record...di cartellini gialli: il curioso dato

Dinamismo e quantità non mancano di certo ad Akpa-Akpro. Caratteristiche forse che hanno contribuito a far raggiungere un curioso record al centrocampista ivoriano della Lazio in questa stagione. Secondo quanto riportato dall'account twitter Kickest.it, Akpa Akpro è il giocatore che ha commesso più falli da ammonizione in questa Serie A, tra tutti quelli che hanno almeno totalizzato 500 minuti: nello specifico, l'ex Tolosa e Salernitana ha totalizzato 1 giallo ogni 105 minuti in questa stagione.

