Roma, stagione finita per Pau Lopez: il portiere dovrà operarsi

Salterà il derby ma non solo Pau Lopez. Il portiere della Roma, come riportato da Sky Sport ha terminato in anticipo la stagione e dovrà operarsi alla spalla sinistra nella giornata di sabato. Per lo spagnolo, infortunatosi una settimana fa nell'andata della semifinale di Europa League con il Manchester United, è previsto uno stop di almeno 3 mesi.

FORMELLO - Lazio, Milinkovic ok: Sergente in gruppo, Luiz Felipe spera

Fiorentina - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TORNA ALLA HOME PAGE