Fiorentina - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Sabato alle ore 20:45 al Franchi di Firenze la Lazio affronterà la Fiorentina, match valido per la 16esima giornata di ritorno della Serie A. A dirigere il match sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, e sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Ghersini, mentre al Var e all'Avar ci saranno Aureliano e Di Volo.

I PRECEDENTI - Il fischietto campano ha arbitrato 15 volte in carriera i biancococelesti, con il bilancio che resta positivo per la Lazio, condito da 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo match della Lazio diretto da Maresca è stato il confronto con l'Udinese, vinto per 1-0 dagli uomini di Inzaghi lo scorso 21 marzo.

