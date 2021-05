Lazio, 9 anni fa il missile di Lorik Cana contro l'Atalanta - VIDEO

La Lazio e la Champions League sono due amiche che stanno bene insieme ma fanno fatica a trovare un momento libero per incontrarsi. Sono anni che i biancocelesti rincorrono la competizione più ambita d'Europa, ma solo poche volte sono riusciti a entrarci e quest'anno stanno tentando di bissare il traguardo ragiunto la stagione scorsa. Nel 2012, per esempio, la squadra allenata da Reja non si qualificò per pochissimo, nonostante avesse vinto le ultime due partite contro Atalanta e Inter. Proprio 9 anni fa oggi (il 6 maggio del 2012 appunto) si giocò la sfida contro i bergamaschi all'Atleti Azzurri d'Italia. I laziali ebbero la meglio grazie ai gol di Kozak e Cana. La rete dalla lunga distanza del difensore albanese è stata ricordata oggi via social dalla società capitolina.