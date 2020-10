Covid/ Arcuri: "Presto arriveremo a 200 mila tamponi al giorno"

In un'intervista al Corriere della Sera, il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ha parlato della pandemia: "Daremo alle regioni molto presto la possibilità di arrivare a 200 mila tamponi al giorno. I medici di base devono poter fare i test nelle case e curare lì il più possibile i malati, visto che ormai i protocolli sono standardizzati", ha insistito il commissario, "non serve più portare le persone in ospedale solo perché hanno 38 di febbre. Il drive in è un'iniziativa delle regioni: in alcune funziona, in altre no. Ecco perché bisogna attivare i medici di base", ha spiegato Arcuri, "e comunque abbiamo fatto 13milioni di tamponi su 8,2 milioni di persone. Facciamo ormai stabilmente oltre 100 mila tamponi molecolari al giorno e ci stiamo attrezzando per chiudere il gap fra domanda e offerta. Stiamo chiudendo l'offerta pubblica per i test rapidi anti-genici e ne compreremo 10milioni, non più cinque. Li distribuiremo alle Asl, ma anche nelle scuole, nei porti, negli aeroporti, e ai medici di base".