Crotone, rifiuto di Semplici: la situazione sulla panchina

Ore calde per quanto riguarda la panchina del Crotone. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com la società avrebbe deciso di esonerare Giovanni Stroppa, ma la ricerca del successore sta incontrando delle difficoltà. Non è andato a buon fine il contatto con Leonardo Semplici, che ha declinato la proposta, e anche Aurelio Andreazzoli sembra orientato a dire di no. Rimane in piedi l’idea del ritorno di Walter Zenga, ma all'interno del club l'opzione non entusiasma. Per il momento potrebbe rimanere Stroppa, in assenza di un valido sostituto.

