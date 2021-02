FORMELLO - Lazio, amichevole con la Primavera: doppiette Muriqi e Pereira, in gol Armini e Tare

FORMELLO - Un’amichevole a tutto campo contro la Primavera al posto della seduta di scarico. Sgambata diversa dal solito il giorno dopo il ko con l’Inter, Inzaghi utilizza soltanto i calciatori non impiegati ieri o entrati nel secondo tempo. Finisce 5-1 la partita in famiglia: doppiette di Muriqi e Pereira e gol di Armini. Di Ètienne Tare, figlio del ds biancoceleste, il timbro dei baby di Menichini, che saranno impegnati giovedì nella propria gara di campionato (contro la Spal). Esentati dalla sfida Escalante, Akpa Akpro e Caicedo. La ripresa è fissata per domani pomeriggio, non sono previste giornate di riposo fino alla sfida con la Sampdoria di sabato (ore 15). Si attende il ritorno in gruppo di Strakosha: il portiere è rientrato venerdì sera dalla Germania (dove ha svolto delle terapie al ginocchio), spera di entrare tra i convocati per il prossimo match. Da valutare le condizioni di Radu, stoppato da un problema muscolare nel riscaldamento a San Siro. Venerdì aveva riportato un affaticamento, sabato aveva saltato la rifinitura, ieri si è arreso a ridosso del fischio d’inizio.