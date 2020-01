DAZN, la Top 11 dell’ultima giornata di Serie A: presenti due laziali - VD

Prima di affrontare, e battere, la Cremonese all’esordio stagionale in Coppa Italia, la Lazio se l’è dovuta vedere con il Napoli. L’armata di Simone Inzaghi, nonostante la gara sia stata equilibrata praticamente fino alla fine, è riuscita ad ottenere i tre punti, centrando il decimo successo consecutivo e confermando il terzo posto in classifica. A qualche giorno dal termine dell’ultimo week-end calcistico, sul profilo Instagram di DAZN è stata pubblicata la migliore formazione della diciannovesima giornata del nostro campionato. Presenti due biancocelesti: si tratta di Immobile e Luis Alberto, in compagnia di Handanovic, Gosens, Pezzella, De Ligt, Milenkovic, Fofana, Jankto, Quagliarella, Ibrahimovic.

