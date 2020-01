Lazio - Sampdoria, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE LAZIO - SAMPDORIA - Archiviata la pratica Cremonese, torna la Serie A. Torna lo Stadio Olimpico per la terza partita consecutiva tra mura di casa. A Roma approda la Sampdoria rivitalizzata dall'ex giallorosso Claudio Ranieri. Reduce dal 5-1 al Brescia e vogliosa di schiodarsi dai bassifondi della classifica. Sarà una partita importante, difficile, la Lazio avrà bisogno del suo pubblico per cercare l'undicesima. Appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 15:00, partita d'apertura della prima giornata di ritorno. Comunque, per chi non potesse recarsi all'Olimpico, il match sarà visibile in esclusiva Sky per i soli abbonati calcio. La Pay Tv, infatti, lo trasmetterà su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251 (canale 251). Stessi canali per chi volesse guardarlo in streaming per pc, tablet e smartphone tramite l'app di Sky Go.

