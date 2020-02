De Biasi: “La Lazio sta facendo cose straordinarie. Sulla coppia Immobile-Caicedo…”

Intervenuto ai microfoni di casanapoli.net, l’allenatore Gianni De Biasi si è espresso sulla corsa per lo Scudetto, sottolineando come la Juventus sia ancora la favorita, nonostante la Lazio abbia dalla sua il vantaggio di non avere pressioni: “La Juventus ha i favori del pronostico. La Lazio sta facendo cose straordinarie, frutto di un progetto portato avanti da tempo. Gioca con meno pressione rispetto alla Juve e all’Inter. Il potenziale della Juventus è di grandissimo livello e il fatto che abbia quasi due squadre è fuori discussione. La Lazio ha un organico ben strutturato e meccanismi consolidati, i giocatori lavorano già da un po’ di anni con Inzaghi. Viene rinforzata di anno in anno, quest’anno hanno preso Lazzari a destra, è un giocatore importante. Milinkovic-Savic è ritornato sui livelli di due anni fa, dall’altro lato Immobile che sta andando a manetta e si integra con tutta la squadra, quest’anno con Caicedo sta formando una coppia molto interessante”.

