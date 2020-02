Lazio, Canigiani: "Esodo a Genova. Torna la promozione Sky per il Bologna"

C'è entusiasmo, ardore e passione attorno a questa Lazio. Tantissimi tifosi biancocelesti andranno a Genova per spingere la squadra di Inzaghi verso un altro successo, mentre già domani partiranno le vendite dei biglietti per Lazio - Bologna di sabato 29 febbraio. Di tutto questo ha parlato il Responsabile Marketing della società, Marco Canigiani, a Lazio Style Channel: "Finito il settore ospiti, avere un dato certificato sui tifosi laziali che andranno negli altri settori è più difficile. La sensazione è che ci sarà un esodo da vecchi tempi. Se non saranno 5000, ci si andrà molto vicino. Genova non è una trasferta molto comoda: non ci sono tanti aerei e treni, ci si muoverà soprattutto in auto".

SU LAZIO - BOLOGNA - "È una delle partita in cui gli Under 14 potranno entrare gratuitamente in Distinti Sud Est, Tevere Laterale e Monte Mario. I tifosi devono comprare un biglietto per sé stessi e chiedere l'omaggio al momento dell'acquisto. Ci sarà di nuovo la promozione Sky per ottenere i biglietti di Monte Mario al 50% di sconto, al massimo potranno essere comprati 4 tagliandi. Ci sarà BusInsieme ovviamente, in tanti tifosi stanno già abbandonando la macchina per usufruire di questo servizio. Stiamo lavorando per un abbonamento il prossimo anno".

L'ASTA PER FLAVIO E FRANCESCO - "C'è ancora un giorno per fare rilanci. In testa ci sono le maglie di Milinkovic e Immobile, è un bel testa a testa! Poi il denaro verrà donato in beneficenza all'associazione Insieme per Flavio e Francesco".

LAZIO, IMMOBILE RISPONDE AI TIFOSI

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE L'INTER SU KUMBULLA

TORNA ALLA HOMEPAGE