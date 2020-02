Calciomercato Lazio, anche l'Inter su Kumbulla: avviati i contatti con gli agenti

Ciak, si gira, è partita una nuova telenovela di calciomercato. Riguarda Marash Kumbulla, difensore-prodigio (classe 2000, ndr) del Verona che piace un po' a tutti. Lazio compresa. Ma la concorrenza è alta, e neanche banale. Il Napoli per lui aveva già offerto 21 milioni più 4 di bonus all'Hellas. Che avrebbe accettato volentieri, se non fosse stato per il rifiuto del calciatore. Il centrale albanese non è convinto dei partenopei, ha preso tempo, si è provata a infilare la Lazio. Durante la sfida col Verona di campionato, infatti, il ds Tare ha incontrato il suo entourage. Un sondaggio, nulla più (per ora). Mentre l'Inter sta provando a fare sul serio. Come riporta il corrieredellosport.it, i discorsi tra il club di Suning e gli agenti di Kumbulla sarebbero già ben avviati. I nerazzurri starebbero cercando di convincere il ragazzo (che vuole ponderare bene la propria scelta) della bontà del progetto di Conte. Nel frattempo, anche la Fiorentina - che col Verona ha già chiuso l'affare Amrabat - resta alla finestra. Così come i biancocelesti e alcuni club di Bundesliga: la telenovela Kumbulla è destinata a durare a lungo.

LAZIO, IL LUNGO POST DI ADANI SU TWITTER

LAZIO, IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE