Delio Rossi: "Champions? La Lazio deve ragionare da grande. Sul mercato si poteva fare di più"

Delio Rossi è tornato a parlare di Lazio. Secondo lui i biancocelesti hanno un'ottima chance in Champions: "La squadra di Inzaghi poteva entrare in Champions già due anni fa. Ora la Lazio deve ragionare da grande." - le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei - "La squadra è ottima e potrà anche far bene in Champions, ma non si deve dimenticare il campionato." Il calciomercato non è stato entusiasmante neanche secondo l'ex tecnico: "Occorreva un difensore per il centro sinistra. Hoedt non ha giocato molto negli anni. E per completare il centrocampo serviva un cambio a Leiva", ha dichiarato, ma i biancocelesti potranno ancora contare sui propri leader: "Oltre a Leiva ritengo fondamentale Acerbi. E i big. Milinkovic è ormai un centrocampista completo".

LAZIO, PER LAZZARI A RISCHIO ESORDIO IN CHAMPIONS

LAZIO, A FORMELLO PRIMO ALLENAMENTO PER HOEDT

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO