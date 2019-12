Derby del cuore a Rocca di Papa: vince la solidarietà (e la Lazio di Cèsar)

Una bella giornata all'insegna del calcio, incarnato nei suoi valori più puri. Lo sport per solidarietà. Un derby del cuore per procurare del materiale didattico ai bambini della scuola Leonida Montanari di Rocca di Papa, visto che quello dell'istruzione è stato uno dei settori più colpiti dalla prematura scomparsa (a causa di un incidente stradale) del sindaco Emanuele Crestini e del suo collaboratore Vincenzo Eleuteri. La tragedia, avvenuta lo scorso giugno, ha creato non pochi disagi economici alla cittadina. Per questo Lazio e Roma sono scese in campo capitanate rispettivamente da Cèsar Aparecido e Giovanni Cervone, due ex bandiere dei club romani. Tanto tifo sugli spalti - il derby è sempre il derby - quanta correttezza in campo. Il tutto è stato raccontato dalla pagina Facebook della Città di Rocca di Papa, che riporta anche il tabellino per diritto di cronaca. Chi ha vinto? La Lazio, 7-6 ai rigori (2-2 ai tempi regolamentari). Un piccolo e ininfluente sorriso che va ad aggiungersi alla grande gioia per la vera vincitrice di giornata: la solidarietà.

GLOBE SOCCER AWARDS: TARE TRA I 5 MIGLIOR DS DELL'ANNO

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ESPANYOL VUOLE JONY

TORNA ALLA HOMEPAGE