Diritti Tv, cinque offerte per il triennio di Champions '24/'27: la Rai ci prova

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Cinque offerte sul tavolo. La UEFA sta valutando le proposte arrivate dalle tv italiane per acquistare i diritti per il triennio di Champions League 2024-2027. In prima fila, scrive la 'Gazzetta dello Sport', resta 'Sky', ma anche 'Prime Video' e 'Mediaset' sono intenzionate ad andare avanti nella trasmissione della massima competizione continentale. Un'offerta l'ha presentata anche 'DAZN', ma occhio al ritorno della 'Rai': gli ottimi ascolti nell'ultimo Mondiale nonostante l'assenza dell'Italia ha convinto la tv di Stato del fatto che il calcio resti asset importantissimo del palinsesto.

Dal canto suo la UEFA spera di arrivare a incassare 300 milioni, 80 in più rispetto all’offerta attuale anche perché il prossimo triennio intercetterà il nuovo format con il passaggio da 137 a 203 match, oltre alla Supercoppa europea.