Doppio match casalingo a Roma: allerta per l'arrivo dei tifosi del Napoli

Sarà un week-end di grande calcio ma anche particolarmente impegnativo per le forze dell’Ordine, soprattutto quelle della Capitale. In programma a Roma, infatti, sia la gara dei giallorossi contro la Juventus, che quella della Lazio con il Napoli. Massima allerta per l’arrivo dei tifosi ospiti, anche e soprattutto in virtù delle storiche rivalità e dei precedenti scontri. L’arrivo dei partenopei nella Capitale riporta alla memoria i tragici avvenimenti in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del maggio 2014, quando venne ucciso il giovane sostenitore azzurro Ciro Esposito. Disposto, riporta ilmessaggero.it, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania che non sono in possesso della tessera del tifoso. Ne dovrebbero arrivare un migliaio, a cui si andranno a sommare altri 500-mille supporter, che risiedono fuori dai confini campani. A destare la massima attenzione un centinaio di ultras dei Matiffs, lo storico gruppo organizzato della Curva A del San Paolo. Per entrambi i match, questa mattina verranno messi a punto in un tavolo tecnico tutte le ultime misure di sicurezza. Scatteranno le ordinanze anti-vetro e anti-alcol e i consueti divieti di sosta, con le aree parcheggio dedicate. I supporter laziali affluiranno dalla parte di ponte Duca d’Aosta, ponte della Musica e piazzale Clodio. Viceversa, i rispettivi ospiti. Sia nella partita della Lazio che in quella della Roma, ci saranno non meno di duemila agenti tra polizia, carabinieri, finanze e vigili urbani, a cui si sommeranno almeno 800 steward.

