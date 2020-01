Italia Under 19, un laziale tra i convocati di Bollini per il test con la Spagna

Inizia con un test probante il 2020 della Nazionale Under 19. Mercoledì 15 gennaio alla Ciudad del Futbol di Madrid, gli ‘azzurrini’ saranno impegnati in amichevole con i pari età della Spagna. Nello stesso giorno, si affronteranno anche le medesime selezioni, ma di categoria Under 17. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per il match 22 calciatori, che si raduneranno domenica 12 gennaio a Roma per partire il giorno seguente alla volta di Madrid. Nell’elenco, pubblicato sul sito ufficiale della Figc, c’è Nicolò Armini, talentuoso difensore attualmente tra le fila della Lazio Primavera. Di seguito, la lista completa dei calciatori chiamati:

Portieri: Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo); Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Micheal Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina), Destiny Iyenoma Udogie (Hellas Verona); Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Heubang Tongya (Juventus); Attaccanti: Matias Fonseca (Inter), Roberto Piccoli (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter).

