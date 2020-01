Lazio, Galante: "Grande lavoro della società, vincere trofei non è facile"

La Lazio affronterà il Napoli nella prossima di campionato, altra battaglia di un percorso finora straordinario. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti Fabio Galante: "Scudetto? Se dovessi fare una classifica ora metterei Inter e Juventus in primissima fascia, la Lazio in seconda con l'Atalanta. La Lazio è sicuramente una realtà importante. Lotito, Tare e Inzaghi in questi anni hanno fatto benissimo, portando anche a casa trofei, cosa che non è mai facile. Quindi credo che come forza sia subito dietro ad Inter e Juventus".

