Astori, Galanti chiede il rito abbreviato: disposta una nuova perizia

E’ stata disposta una nuova perizia per stabilire le cause della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta in un noto hotel di Udine nella notte tra il 3 ed il 4 marzo 2018. La decisione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è arrivata nel corso dell’udienza in cui il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di Medicina dello Sport dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato. L’uomo è imputato di omicidio colposo. La perizia, disposta dal gap Angelo Antonio Pezzutti, è stata resa necessaria dopo le consulenze presentate alla procura, secondo le quali Astori doveva essere sottoposto ad esami più approfonditi, come suggerito dalle aritmie nei controlli di routine. All’udienza, infine, hanno formalizzato la costituzione di parte civile i familiari di Davide e la compagna. La Fiorentina sarà invece parte offesa.

