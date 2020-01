Lazio - Napoli, risposta "freddina" dei tifosi: raggiunta quota 30 mila

C'è ancora tempo, ma ci si aspettava qualcosa in più. Questo è quanto trapela dalla società e dalla vendita - ormai quasi definitiva - dei biglietti per Lazio - Napoli, in programma domani alle ore 18:00. L'avversario, la classifica, la vittoria in Supercoppa. le iniziative della società per i 120 anni e l'ennesimo spettacolo che ha in programma la Curva Nord lasciavano pensare a un pubblico diverso. Più corposo rispetto ai 30 mila spettatori che, stando così le cose, raggiungeranno lo Stadio Olimpico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, sono stati staccati “solo” 10 mila tagliandi che andranno ad aggiungersi alla quota di 20 mila abbonati. C'è ancora un giorno di tempo per sperare in una rapida impennata e “smacchiare” il blu dell'Olimpico: per puntare la decima vittoria consecutiva in una sfida così importante, la Lazio ha bisogno dei suoi tifosi.

