Dossena: "La Lazio non avrà pressioni, solo voglia di stupire"

Sul calendario il prossimo impegno della Lazio si chiama Bologna. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giuseppe Dossena: "La Juventus è pigra, monotona e noiosa. Sembrano camminare rispetto agli altri, è un grave problema. Questo permette a tutte le squadre di avere speranze, di giocarsela. La Lazio gioca meglio delle altre, ci crede, tutti i giocatori danno il massimo. I biancocelesti non avranno pressioni, c'è voglia di andare in campo e stupire e questo supera tutto. Non ci sono le coppe, c'è euforia. C'è ancora margine di miglioramento nei giocatori della Lazio. Il centrocampo è solido, sono veramente bravi: tecnica, personalità, le cose più importanti del calcio moderno. Potremmo definirlo il miglior centrocampo d'Italia".

Lazio - Bologna, l'arbitro del match: seconda direzione in un mese

Lazio, per Acerbi si parla di stiramento. Ma il Leone punta l'Atalanta...

Torna alla home page