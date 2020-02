Lazio - Bologna, l'arbitro del match: seconda direzione in un mese

Il campionato va avanti, non può fermarsi. La 26ª giornata vedrà giocarsi cinque partite a porte chiuse (Juventus - Inter, Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Sassuolo - Brescia e Parma - Spal, ndr) a causa dell'emergenza coronavirus: provvedimento doloroso, ma necessario, che dunque impedirà ulteriori rinvii. Ecco quindi che l'AIA ha resto noti i nominativi dei direttori di gara di questo turno. Lazio - Bologna, in programma sabato 29 febbraio alle ore 15:00, sarà affidata ad Abisso. Liberti e Bottegoni gli faranno da assistenti di linea, mentre Robilotta sarà il IV uomo. Al Var ci saranno Rocchi e Del Giovane, quest'ultimo nel ruolo di Avar.

I PRECEDENTI CON I BIANCOCELESTI - Ci si rivede subito, insomma. Non che a entrambi possa dispiacere troppo. Rosario Abisso ha infatti arbitrato 8 volte i biancocelesti. Partite che si sono tradotte in 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Se dell'unico precedente controverso (Inter-Lazio 4-5 d.c.r. della scorsa Coppa Italia, ndr) ne avevamo parlato qui, c'è da dire che per Abisso questa sarà la seconda volta nel giro di un mese che arbitrerà la squadra di Inzaghi. Lo scorso 5 febbraio, infatti, il fischietto palermitano ha diretto Lazio - Verona 0-0. Inoltre, con questa partita quella biancoceleste diventerà la squadra più arbitrata da Abisso in stagione (3 volte al pari di Parma e Lecce, ndr). Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO



JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



LAZIO – BOLOGNA Sabato 29/02 h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE



LECCE – ATALANTA

MASSA

SCHENONE – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO



MILAN – GENOA h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



NAPOLI – TORINO Sabato 29/02 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI



PARMA – SPAL

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI



SAMPDORIA – H. VERONA Lunedì 02/03 h. 20.45

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



SASSUOLO – BRESCIA

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: MAGGIONI

VAR: ORSATO

AVAR: MANGANELLI



UDINESE – FIORENTINA Sabato 29/02 h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI

