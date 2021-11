Emergenza Covid, Bayern Monaco - Barcellona: la decisione sul match

Il Covid torna a spaventare l'Europa e anche il mondo del calcio. Soprattutto in Germania i contagi non accennano a diminuire e per questo motivo il primo ministro della Baviera, Markus Soder, ha deciso che il match di Champions League contro il Barcellona in programma l'8 dicembre si giocherà a porte chiuse. "È importante decidere oggi, con forma unita per tutto il paese, che non si ammettano spettatori. Se questo non funzionerà a livello federale, lo faremo in Baviera", queste le sue parole.

