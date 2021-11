Roma, niente Cristante per Mourinho: il giallorosso è ancora positivo

Brutte notizie per Josè Mourinho che in vista della gara di domani contro il Bologna dovrà fare ancora a meno di Cristante. Il centrocampista infatti ha contratto il Covid il 20 novembre scorso e dopo essersi sottoposto a tampone molecolare è risultato ancora positivo. Il classe 1995 deve perciò continuare a rimanere in isolamento.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto futuro in bilico: Lotito apre all'addio e il Milan...

Caso Plusvalenze, idea Figc: punti di penalizzazione ai club coinvolti

TORNA ALLA HOMEPAGE