Caso Plusvalenze, idea Figc: punti di penalizzazione ai club coinvolti

Il caso delle plusvalenze è esploso con la Juventus ma coinvolge anche altri club sia di Serie A sia di Serie B. La Figc avrebbe chiesto alla Procura di Torino le carte per poterle sottoporle al vaglio anche della Procura Federale, questo potrà avvenire solo dopo che si siano concluse le indagini. Secondo quanto riporta TuttoSport, qualora i club coinvolti dovessero risultare colpevoli la Figc starebbe pensando di assegnarli dei punti di penalizzazione che andranno a incidere sulla stagione corrente. Al momento in merito alla penalizzazione non c’è nulla di certo ma l’idea si sta facendo strada con insistenza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, Luis Alberto futuro in bilico: Lotito apre all'addio e il Milan...

Lazio, Lotito a Formello: squadra a processo, ma con Sarri si parla di rinnovo