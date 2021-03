Euro 2020, Le Foche: "Con i vaccini 15-20 mila tifosi all'Olimpico"

La fine del campionato si avvicina e così anche l'inizio degli Europei 2020. La Uefa da questo punto di vista è stata perentoria: i paesi ospitanti dovranno garantire la presenza del pubblico all'interno degli impianti e per questo si ragiona sulla possibilità concreta di aprire le porte dell'Olimpico. Queste le parole in merito Francesco Le Foche, infettivologo e immunologo presso il policlinico Umberto I di Roma, ai microfoni di Radio anch'io sport: "Con un mese di tempo in più potevamo avere valutazioni più attendibili dei dati sui contagi. Bisognerà fare il possibile per dare una risposta positiva, perché proprio nello sport c'è l'occasione di un riequilibrio sociale. Dal punto di vista scientifico quel che sappiamo per certo è che che i vaccini funzionano e riducono anche i contagi. Quindi la curva dovrebbe scendere a giugno, con un'immunità di massa tra il 45-50%. Questo significa l'ingresso di 15-20 mila spettatori, non oltre, per mantenere le misure di sicurezza ed il distanziamento. L'Europeo di calcio può essere il segnale positivo, della ripresa".

