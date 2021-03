Spezia, Erlic si infortuna in nazionale ma rassicura: "Ci sarò per i prossimi impegni"

Si era infortunato con la nazionale croata durante il match contro la Svizzera, il difensore centrale dello Spezia Martin Erlic. Nella serata di ieri però, lo stesso calciatore ha attraverso un post Instagram rassicurato tutti i tifosi: "Bravi ragazzi questo è come si gioca per il nostro paese!!! E io sarò come nuovo per la la gara con gli inglesi ". Non appena Erlic tornerà dalla nazionale dunque, si metterà a disposizione di Italiano per la gara con la Lazio di sabato.

