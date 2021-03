Sassuolo, emergenza per De Zerbi: Caputo e Berardi saltano la Roma

La sosta delle nazionali penalizza il Sassuolo. Ciccio Caputo e Domenico Berardi hanno lasciato qualche giorno fa il ritiro azzurro di Coverciano per problemi fisici. Rientrati alla base, i due attaccanti hanno svolto dei test medici che hanno rivelato un risentimento muscolare per l'esterno e una lombalgia per il centravanti. Bruttissime notizie per De Zerbi che, contro la Roma in campionato, dovrà fare a meno dei due uomini chiave del suo pacchetto offensivo.