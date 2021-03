Spezia, Italiano: “Abbiamo portato freschezza. Pensiamo solo alla Lazio”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX in cui analizza il finale di stagione della sua squadra a partire dal match di sabato prossimo all'Olimpico contro la Lazio: "Futuro? Penso solo allo Spezia. Abbiamo portato una ventata di freschezza. Siamo partiti in ritardo dopo il playoff, abbiamo giocato molto lontano dal Picco, il nostro budget è in fondo alla classifica, ma noi siamo fuori dalla zona rossa e ora come ora è un piccolo miracolo. Sabato c’è la Lazio ed il mio pensiero è ad oggi, poi vedremo. Sono contento quando evidenziano la nostra identità di gioco significa che il nostro è un atteggiamento positivo”.

MOMENTI - "La vittoria contro i rossoneri, che erano in testa alla classifica, è stata esaltante. Una partita perfetta, la più bella da quando alleno. La vittoria sul campo del Napoli invece è stata la vittoria della svolta. Fortunata, certo, ma cercato con ostinazione. Ci siamo ritrovati in inferiorità numerica e abbiamo ribaltato il risultato. Indimenticabile ".