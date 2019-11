Euro 2020, per l’Italia c’è il rischio di un girone di ferro: i dettagli

Nemmeno il tempo di godersi la qualificazione ad Euro 2020 al termine di un percorso netto, che l’Italia è già con la testa ai sorteggi. Anche perché, nonostante gli Azzurri siano stati inseriti tra le teste di serie del torneo, c’è il rischio di finire in un girone ‘di ferro’ con i campioni del Mondo della Francia ed i campioni d’Europa del Portogallo. Questa sera si conoscerà il nome dell’ultima qualificata diretta tra Ungheria, Galles e Slovacchia, dopodiché il quadro si completerà negli spareggi della Nations League di marzo per arrivare alle 24 squadre previste per questa stagione. Al momento, i rischi concreti per Mancini e la sua Nazionale sono i seguenti: Francia (o Germania), Croazia o Olanda dalla seconda fascia, Portogallo dalla terza. Il quadro è complicato da alcuni vincoli territoriali che fanno in modo che il Belgio sarà inserito nel girone di Russia e Danimarca, poiché San Pietroburgo e Copenaghen sono due sedi accoppiate e l’Ucraina non può giocare contro la Russia per i dissidi politici tra le due nazioni.

