Italia, Immobile: "Contento di segnare anche in azzurro. 2020? Voglio vincere qualcosa"

L'Italia travolge 9 a 1 l'Armenia, una prestazione incredibile degli uomini di Mancini. Anche Immobile si è messo in mostra, segnando una fantastica doppietta e addirittura indossando la fascia di capitano con l'uscita di Bonucci. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: "“Il gol con la Finlandia è stato fondamentale perchè mi ha sbloccato. Abbiamo fatto un bellissimo percorso, ringrazio tutti, dal mister ai compagni. Il pubblico oggi ci ha dato una spinta in più, speriamo sia così anche all’Europeo. Possiamo giocarcela con tutti, sarà curioso vedere i sorteggi del girone. Sappiamo di essere forti, abbiamo la giusta mentalità e siamo un gruppo bellissimo. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere con i piedi per terra. Nel 2020 cosa immagino? Di vincere qualcosa, questa rosa lo merita. Stare qui con tutti loro è magnifico, sono riuscito a sbloccarmi. Si sono aggiustate le cose anche in azzurro, sono contento”.

Pubblicato il giorno 18/11/19 alle ore 22:39