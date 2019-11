FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Luis Alberto e Radu verso il rientro

Le 48 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi alla squadra volgono al termine, domani alle ore 15 si riapriranno i cancelli di Formello e si darà ufficialmente il via alla settimana di preparazione della sfida col Sassuolo. Il tecnico biancoceleste potrebbe riabbracciare i primi nazionali, di ritorno dagli impegni con le rispettive selezioni. Milinkovic, Berisha, Strakosha e Bastos dovrebbero essere i primi a rientrare, poi successivamente sarà anche il turno di Andrè Anderson, Immobile e Acerbi, in campo stasera, e di Vavro, impegnato martedì 19 novembre.



Diverse anche le situazioni da valutare e tenere sotto controllo. Sabato sul campo Luiz Felipe ha subito risposto positivamente dopo i controlli di venerdì in Paideia alla caviglia. In gruppo dovrebbe tornare Luis Alberto, che ha saltato precauzionalmente gli ultimi allenamenti a causa di un leggero affaticamento. Verso il reintegro anche Stefan Radu, il romeno ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane. Venerdì ha effettuato una corsa abbastanza sostenuta, sabato invece si è allenato in palestra. Tornerà a disposizione per l'impegno di domenica a Reggio Emilia, potrebbe rivedersi in gruppo già domani. Marusic verrà valutato in queste ore, non verranno forzati i tempi di recupero. Curiosità anche per Lukaku e Cataldi, assenti alle ultime sedute.

