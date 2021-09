Figc, Gravina sugli stadi: "100% di capienza? Non facciamolo diventare indispensabile"

"Ho più volte invitato tutti ad avere un grande senso di responsabilità negli stadi. In alcune città italiane i tifosi non entrano nelle curve perché dicono 'o tutti o nessuno', ma speriamo che il 75% possa invogliare le persone a entrare negli stadi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale. Il numero uno della Federcalcio ha commentato, riporta ItalPress, le misure previste dopo il parere positivo del Cts arrivato nei giorni scorsi: "Il Cts non ci ha sentito prima, non ci sentirà sul 100%. Aspettiamo intanto il provvedimento per il 75%, ma non facciamo diventare questo tema indispensabile nelle nostre priorità perché in tanti stadi non abbiamo nemmeno raggiunto il 50%".

