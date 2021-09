Nations League, la previsione di Luis Enrique: "Italia al top, ma presto perderà"

Il ct della Spagna Luis Enrique mercoledì 6 ottobre sfiderà l'Italia nella semifinale di Nations League a San Siro. Il tecnico punta a spezzare la striscia delle 37 gare consecutive in cui gli azzurri sono rimasti imbattuti. Il ct delle Furie Rosse spera di ribaltare il risultato ottenuto nella semifinale di Euro2020, dove l'Italia li ha surclassati ai rigori per 5-3. In vista del match di mercoledì prossimo, il ct della Spagna, riporta corrieredellosport.it, si è espresso così: "Troveremo un'Italia al top: sono riusciti a battere, e meritatamente, l'Inghilterra in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice anche il nostro psicologo, proprio per questo sono più vicini a perdere, manca sempre meno. Avremmo potuto batterli e non siamo stati capaci di farlo, siamo due squadre simili e speriamo di dar vita a una partita spettacolare. Vedremo chi vincerà, speriamo di essere noi ad andare in finale".

Morte Libero De Rienzo, inchiesta chiusa: il motivo del decesso

UEFA, la domanda social sull'Europa League scatena la reazione dei tifosi - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE