Figc, Gravina risponde a Lotito: "A lui piacciono le sfide, per noi vige ancora la squalifica"

"Per me non è successo nulla, se non che Claudio Lotito è uno che ama le sfide". Il presidente Gabriele Gravina ha commentato, nel corso della conferenza stampa post Consiglio Figc, la discussione andata in scena questa mattina in via Allegri con il patron della Lazio. L'imprenditore romano ha abbandonato la sala spiegando di esser stato allontanato dalla massima autorità federale. Sul "caso tamponi", Gravina ha aggiunto: "La responsabilità di Lotito è passata in giudicato. Il Collegio non ha annullato nessuna condanna, ha chiesto una nuova valutazione ritenendolo responsabile all'interno dell'ordinamento sportivo. Per noi ancora vige la squalifica, si è presentato e gliel'ho detto. Ho fatto una semplice considerazione. Lui ha portato un appunto scritto da qualcuno che evidentemente conosce materia e ritiene di non essere più squalificato, ma secondo noi non è così". Le parole del numero uno della Figc sono state riportate da ItalPress: "L'ho invitato a lasciare la sala e se avesse voluto partecipare lo stesso, io avrei dovuto mandare gli atti alla procura. Non faccio né l'avvocato, né il giudice. Ma non ho trovato in nessuna frase delle motivazioni del Collegio la parola annullamento".

