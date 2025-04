FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: c'è Tavares, Baroni ora è senza Guendo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La seduta di scarico, in campo ci sono soltanto i calciatori non impiegati il giorno prima o utilizzati a gara in corsa. Lavoro in palestra per tutti gli altri. Aggregato Tavares, tornato in gruppo alla fine della scorsa settimana ma non convocato contro il Torino. Il portoghese ha fatto i conti con l'affaticamento all'adduttore rimediato nel riscaldamento di Bologna.

Stamattina non si è visto invece Lazzari nonostante la panchina di ieri sera. Tra domani e giovedì scatteranno le prove tattiche anti-Atalanta, è il prossimo scoglio prima di rituffarsi in Europa League, sperando di arrivarci con un risultato positivo. A Bergamo sarà squalificato Guendouzi, sulla carta verrà sostituito da Vecino, fermato invece dal giudice sportivo con il Toro. L’uruguaiano è pronosticato titolare con Rovella, squalificato poi per l’andata in Norvegia con il Bodø/Glimt.

Castellanos sta ultimando il protocollo riabilitativo, ha smaltito la distrazione al polpaccio destro, ora deve ricondizionarsi atleticamente. Contro l’Atalanta può essere convocato, anche se le valutazioni proseguiranno fino a sabato. Tra qualche giorno potrebbe tornare in gruppo, non si affretteranno comunque i tempi. Verso il rientro Ibrahimovic, per Patric la stagione è finita per l’operazione effettuata alla caviglia destra.

