Genoa, Gilardino ne perde tre contro la Lazio: novità in allenamento

Il Genoa si prepara nella sua penultima seduta di preparazione, in vista della gara di venerdì al Ferraris contro la Lazio. Come riporta Pianetagenoa1893.net, non ci sono novità circa le condizioni di Vitinha, Messias e Bani che a questo punto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non saranno a disposizione.

Dopo gli esercizi in palestra, la squadra ha svolto il riscaldamento in campo, con una serie di torelli e con una novità: partitelle di pallamano. Presenti anche un paio di ragazzi della Primavera rossoblù. I giocatori hanno poi collaudato gli schemi oltre a svolgere un lavoro per reparti: poi, spazio alla partitella per applicare quanto impartito da Gilardino e dai suoi collaboratori. Per domani è fissata una seduta prima del trasferimento in ritiro.