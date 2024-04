Lazio, con Castellanos titolare è sempre vittoria: il dato che elettrizza

RASSEGNA STAMPA - Il gol gli pesa molto, va in crisi quando non riesce a trovarlo e se ci riesce, non sembra saziarsi mai. Nella partita contro la Juve, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia ha fatto gioire i tifosi laziali e lui stesso con una magica doppietta che ha lasciato tutti sognare fino al gol del 2-1. Fin qui, il Taty ha giocato quattro partite consecutive da titolare, a Monza sarà la quinta. Se il suo rendimento non è stato quello che ci si aspettava, c'è da dire che i numeri sono dalla sua parte: 6 gol in 42 presenze.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sabato ha tirato due volte verso Montipò, due in meno di Luis Alberto (4), è stato anche il più pressato tra i biancocelesti (74,18%), giocando 41 palloni e recuperandone due. C'è un dato che parla chiaro però: ogni volta che Tudor ha schierato Castellanos dal primo minuto, la Lazio ha vinto. Una grande conferma per la mossa messa in atto in estate dal presidente Claudio Lotito, che da sempre crede nelle proprie potenzialità.