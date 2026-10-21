Giordano: "Lazio, la vittoria magica contro la Juve dà consapevolezza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Bruno Giordano è tornato sulla vittoria della Lazio a Torino contro la Juventus. Di seguito le sue parole: "Nove anni fa quando vincemmo a Torino la Juve sbagliò un rigore e fu una gara più equilibrata. Sabato hai dominato dal primo all’ultimo minuto, questa è la differenza. La Lazio ha saputo interpretare la partita sia quando bisognava difendersi nei propri 30 metri sia quando aggrediva alto nei pressi dell’area di rigore avversaria”.

“La Lazio ha palleggiato, sviluppato azioni per vie centrali e sugli esterni, giocando in contropiede. Ripartenze sia veloci sia fatti bene tecnicamente a livello di passaggi. Non 50 passaggi ma quei quattro passaggi che ti portano a ridosso dell’area di rigore. C’è stata voglia di stupire dall’inizio, da parte di tutti, e ci sono riusciti”.

“Una vittoria che ti dà consapevolezza, poi queste sono serate e vittorie magiche. Però in settimana ti alleni con più voglia, se hai toccato certi livelli e fatto certe imprese, queste situazioni ti portano a restare sempre dentro la partita. Soprattutto nei match importanti”.