Guerini, la rabbia di mamma Michela: "Indegni, come vi siete permessi!" - FOTO

Una tragedia nella tragedia. Quanto accaduto alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera scomparso lo scorso marzo in un incidente stradale, è qualcosa di inimmaginabile. La tomba del ragazzo è stata infatti saccheggiata: sono stati portati via cimeli, sciarpe e ricordi portati dai tanti amici di Guero in questi lunghissimi mesi. La mamma di Daniel, Michela, si è così sfogata sui social dopo l'accaduto: "A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo!! Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto... Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c'è qualcuno che vede tutto...".

Guerini, saccheggiata la tomba: la mamma lancia un appello

Pubblicato il 10/09 alle 09.00