Il calcio compie 160 anni: il 26 dicembre 1860 la prima partita ufficiale

Giornata di festa per il calcio, che compie 160 anni. Il 26 dicembre 1860 a Sheffield, nel nord dell'Inghilterra, venne disputato il primo incontro ufficialmente riconosciuto. Scesero in campo in quell'occasione lo Sheffield Football Club, fondato nel 1857 (club più antico al mondo), che ancora oggi esiste e milita nelle serie regionali (non va confuso con United e Wesneday), e l'Hallam Football Club, nato nel 1860 come costola del locale club di cricket, e riconosciuto come secondo club più antico al mondo.

